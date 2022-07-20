В Новосибирске спасли кота, который застрял между бетонным забором и гаражом

В Новосибирске спасли кота, застрявшего между бетонным забором и гаражом. Фото: Диана АЮПОВА

В Советском районе спасли кота, застрявшего между бетонным забором и ангаром. Об этом КП-Новосибирск рассказала местная жительница Алена Киселева.

- Я живу по адресу Механизаторов, 70. Напротив моего дома находится завод, территория которого огорожена бетонным забором. Между этим забором и гаражом третий день подряд жалобно мяукал кот. Он застрял и никак не мог выбраться, - сообщила сибирячка. – Я хотела сделать подкоп снизу и вытащить бедное животное, но там было все забетонировано.

По словам Алены, охранник с завода проигнорировал просьбу вытащить кота. Тогда Алена опубликовала пост в социальных сетях. Неравнодушные сибиряки откликнулись и отправились спасать животное. А еще благодаря этому удалось найти хозяев бедняги.

- Участие в «спасательной операции» я принимала вместе с сотрудниками завода, хозяевами кота и одной семейной парой. Директор завода дал добро на то, чтобы разломать бетон. Так и сделали. Кот выбежал сам – он был очень напуган, - рассказала КП-Новосибирск Алена Киселева.

Из-за шока животное где-то спряталось. Но через полчаса кот отошел от стресса и вернулся домой.

КП-Новосибирск связалась с хозяйкой кота Дианой Аюповой, чтобы узнать, как себя чувствует потеряшка.

- Зовут нашего члена семьи Тайсон. Чувствует он себя неплохо. Единственное, долго не мог уснуть, вздрагивал от любого шороха. Хотя он у нас парень смелый. В итоге ушел в спальню родителей и заснул. Сейчас отдыхает, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

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