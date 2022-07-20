В Новосибирске задержали вымогателя, скрывавшегося от полиции семь лет

В Новосибирске задержали вымогателя, который скрывался от полиции семь лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские полицейские задержали подозреваемых в преступлениях, совершенных в 2015 году. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по НСО.

В феврале 2016 года в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в 2015 году его знакомый вместе с несколькими другими мужчинами вымогал у него деньги. Также злоумышленники похитили имущество сибиряка.

В ноябре 2021 года стражи правопорядка задержали 31-летнего жителя Дзержинского района, который был причастен к преступлению. Он признался в содеянном.

- Выяснилось, что подозреваемый заключил сделку с потерпевшим о покупке развлекательного заведения, однако не выплатил определенную часть суммы по договору купли-продажи. Возвращать долг он не захотел. Тогда покупатель вместе со своими знакомыми стал требовать у продавца денежные средства, - рассказали в МВД.

В один из дней злоумышленники пришли домой к потерпевшему и похитили у него компьютерную технику, а также автомобиль марки «ВАЗ-2111».

Задержанного приговорили к лишению свободы условно сроком на три года с испытательным сроком на два с половиной года.

- В июле 2022 года удалось задержать еще одного подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Дзержинского района. Его поместили под домашний арест, - отметили в публикации.

По фактам вымогательства и грабежа возбудили уголовные дела. Полицейские продолжают искать других участников преступной группы.

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