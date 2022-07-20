В Новосибирске пожарные спасли мужчину из горящего дома

В Новосибирске в Калининском районе загорелся частный дом на улице Знаменская. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске в Калининском районе загорелся частный дом на улице Знаменская. ЧП произошло в среду, 20 июля. Когда на место прибыли пожарные, открытым огнем уже горело кровля дома на четырех хозяев и надворные постройки. Пламя угрожало соседним домам.

Пожарные спасли из горящего дома мужчину. Фото: ГУ МЧС по НСО

— В одной из квартир горящего дома находился мужчина — из-за сильного задымления и огня сам он выбраться не мог. Кроме того, на окнах жилища находились металлические решетки. Сотрудники МЧС России, срезав оконные ограждения, спасли мужчину и передали врачам. В медицинской помощи он не нуждался. Чуть позже у дома обрушилась кровля, — рассказали в областном МЧС. — Также из соседнего дома пожарные эвакуировали пожилую женщину. Помимо этого, из металлического гаража, которому угрожал огонь, специалисты чрезвычайного ведомства вынесли два газовых балкона объемом 50 литров каждый.

Из соседнего гаража пожарные вынесли газовые баллоны. Фото: ГУ МЧС по НСО

Открытое горение ликвидировали в 18:36. Пожарные не дали огню распространиться на соседние дома. По предварительной информации, общая площадь пожара составила более 600 квадратных метров. Причину произошедшего установят позже дознаватели МЧС.

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