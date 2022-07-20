В Алтайском крае опрокинулся автобус, в котором было 33 ребенка

В ДТП пострадали 3 ребенка. Фото: МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае перевернулся автобус с детьми. После опрокидывания он проехал несколько метров вниз по обрыву к берегу реки. Произошло ДТП по дороге из Барнаула к поселку Искра вечером в среду, 20 июля.

— Предварительно установлено, что водитель автобуса 1970 года рождения не справился с управлением, допустив съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В автобусе было 33 ребенка и 2 сопровождающих. Госавтоинспекция была предупреждена о выезде детей, — передает сообщение регионального ГИБДД amic.ru.

Автобус совсем немного не доехал до воды. Фото: МВД по Алтайскому краю

ДТП не обошлось без пострадавших. Травмы получили трое детей и водитель автобуса.

По словам очевидцев, детей из обрыва с помощью тросов помогали доставать проезжающие мимо автомобилисты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер