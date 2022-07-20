В Бердске поймали мужчину, который обкрадывал дачные домики

Мужчина залезал в дома через окна. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бердске поймали серийного воришку, который грабил дачные домики. 36-летний мужчина влезал в дома, вскрывая окна.

— Зная заранее, что хозяев нет дома, мужчина проникал на участки, подламывал специальным инструментом пластиковые окна и залезал в дом. Таким образом, он похитил электроинструмент стоимостью 13 тысяч рублей, велосипед стоимостью 12 тысяч рублей и холодильник, стоимостью более 10 тысяч рублей, — рассказали в областном МВД.

Когда сибиряка задержали, выяснилось, что до этого он украл два велосипеда и телефон, принадлежавший его знакомой.

Возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до шести лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей.

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