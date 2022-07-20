Жительница Новосибирска сняла милое видео с утками, клюющими улиток на берегу Оби

В Новосибирске увидели уток, гуляющих по берегу возле набережной. Фото: стоп-кадр из видео
Сибирячка по имени Марина сняла на видео уток, которые гуляли возле городской набережной. О встрече с птицами женщина рассказала КП-Новосибирск.
- Видео сняла около Оби. Это было на спуске к реке с набережной города Новосибирска, - отметила Марина. – Утки клевали там улиток.
Женщина обратилась ко всем местным жителям с просьбой выкидывать за собой мусор. В противном случае уточки могут съесть что-то лишнее.
- Там рыбаки оставляют после себя всякий мусор. Много пустых пакетов с надписью «подкормка для рыб» или «опарыши». А также есть бутылки и пакеты, - поделилась с КП-Новосибирск Марина.
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