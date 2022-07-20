В Новосибирске на проект приюта для животных выделили 10 миллионов рублей

На проект приюта для животных в Новосибирске потратят 10 миллионов рублей.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На создание проекта приюта для животных, который должен появиться в Новосибирске, выделили почти 10 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком выступил Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. За проект готовы заплатить 9 999 077 рублей.
Напомним, приют для животных будет находиться в Ленинском районе по Толмачевскому шоссе, 53а.
Заявки на участие в торгах принимают до 4 августа.
Ранее КП-Новосибирск писала, что участок площадью в два гектара, выделенный под строительство приюта, находится в промзоне и прилегает к Толмачевскому шоссе.
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