В Новосибирске на проект приюта для животных выделили 10 миллионов рублей

На проект приюта для животных в Новосибирске потратят 10 миллионов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

На создание проекта приюта для животных, который должен появиться в Новосибирске, выделили почти 10 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. За проект готовы заплатить 9 999 077 рублей.

Напомним, приют для животных будет находиться в Ленинском районе по Толмачевскому шоссе, 53а.

Заявки на участие в торгах принимают до 4 августа.

Ранее КП-Новосибирск писала, что участок площадью в два гектара, выделенный под строительство приюта, находится в промзоне и прилегает к Толмачевскому шоссе.

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