Новосибирца осудят за смертельное ДТП в Омской области, в котором погиб 17-летний подросток

36-летний мужчина-пассажир погиб на месте, его 17-летний племянник умер в больнице. Фото: СК по Омской области

Под суд пойдет 31-летний житель Новосибирска, устроивший смертельное ДТП в Омской области. Мужчина на арендованном тягаче врезался в легковушку. В результате умерло два человека, в том числе и 17-летний подросток.

— Вечером 28 августа 2021 года обвиняемый на арендованном тягаче SCANIA ехал по автодороге «Тюмень-Омск». Он пошел на обгон «КАМАЗа», выехал на встречку и стукнулся с автомобилем Toyota Mark II, — рассказали в Следственном комитете по Омской области.

От сильнейшего удара на месте скончался 36-летний пассажир «Тойоты», его 17-летний племянник умер в больнице. С тяжелыми травмами были госпитализированы 17-летний брат-близнец подростка, 15-летняя девочка и 26-летний водитель.

Мужчину обвиняют по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть. Максимальное наказание, грозящее сибиряку, — 7 лет тюрьмы. Свою вину мужчина не признал. Дело направлено в суд.

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