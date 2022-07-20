Элина ( на фото) хочет найти свою подругу. Фото: предоставлено Элиной

Жительница Новосибирска ищет свою подругу детства. По ее словам, они жили в соседних домах в Калининском районе города.

- Мы всегда вместе играли, она ночевала у меня. Ее звали Машей. Мы потом переехали в Тогучинский район, и когда мне было 8 лет, приехали в гости к родственникам. Пошли гулять, и в центре возле фонтана снова встретились с Машей. После связь была потеряна, - рассказала КП-Новосибирск Элина Календина.

По словам женщины, ей интересно, как сложилась жизнь у подруги детства. У самой Элины сейчас семья и двое детей.

Женщина надеется, что подруга узнает ее по фото и откликнется.

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