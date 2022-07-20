Волонтеры объявили срочный сбор на поиски пропавшего 50-летнего новосибирца с генетическим заболеванием

В Новосибирске волонтеры объявили срочный сбор на поиски 50-летнего Владимира Мартынюка. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирске волонтеры объявили срочный сбор на поиски 50-летнего Владимира Мартынюка. Напомним, мужчина пропал в среду, 20 июля: он имеет генетическое заболевание, в связи с которым плохо разговаривает и выглядит как подросток.

— Объявляем общий сбор на поиски! Место сбора: улица Авиационная 2А, время — с 19:00 и по мере готовности экипажей. Форма одежды — город или лес. С собой нужно иметь фонари, скотч, батарейки и дождевики, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Ушел сибиряк из специализированного учреждения, где он находился, пока его опекуны уехали в отпуск. Известно, что ранее мужчина уже неоднократно сбегал из дома, его находили в разных районах города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выглядит как подросток и не разговаривает»: в Новосибирске пропал мужчина без зубов с генетическим заболеванием

В Новосибирске ищут пропавшего 50-летнего мужчину с генетическим заболеванием (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер