В Новосибирске лопатой прогнали эксгибициониста, крушившего машины

От машин эксгибициониста лопатой отгонял один из автовладельцев. Фото: кадр из видео

В Кировском районе Новосибирска голый мужчина отпинал припаркованные автомобили. Произошло это рядом с АЗС «Затулинская» в среду, 20 июля. Сибиряк размахивал руками, выкрикивая непонятные фразы, и пинал авто пока не срабатывала сигнализация. Одному из автовладельцев пришлось отгонять эксгибициониста лопатой.

— Сотрудники полиции выезжали на сообщение, гражданин передан медицинским работникам, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «ЧП Новосибирск».

В комментариях под постом люди рассказали, что видели на площади Кирова несколько дней назад похожего мужчину. Он гулял там обнаженным.

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