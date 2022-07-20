В Новосибирске лопатой прогнали эксгибициониста, крушившего машины

От машин эксгибициониста лопатой отгонял один из автовладельцев. Фото: кадр из видео
В Кировском районе Новосибирска голый мужчина отпинал припаркованные автомобили. Произошло это рядом с АЗС «Затулинская» в среду, 20 июля. Сибиряк размахивал руками, выкрикивая непонятные фразы, и пинал авто пока не срабатывала сигнализация. Одному из автовладельцев пришлось отгонять эксгибициониста лопатой.
— Сотрудники полиции выезжали на сообщение, гражданин передан медицинским работникам, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «ЧП Новосибирск».
В комментариях под постом люди рассказали, что видели на площади Кирова несколько дней назад похожего мужчину. Он гулял там обнаженным.
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