В Новосибирске преступники обналичили через знакомую 17 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы Колыванского района Новосибирской области, которую обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Женщину судят по части первой статьи 187 УК РФ – «Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты».

Следствие установило, что женщина была директором двух фиктивных коммерческих организаций. В нескольких финансовых учреждениях сибирячка открыла счета и получила по ним учетные данные.

- Полученные коды доступа фигурантка передала третьим лицам. За это она получила денежное вознаграждение, - рассказали в МВД. – Третьи лица неправомерно принимали, выдавали и переводили денежные средства.

Данная схема действовала с мая по декабрь 2020 года. За это время удалось обналичить более 17 миллионов рублей.

Подозреваемую задержали. В общей сложности она совершила пять эпизодов противоправной деятельности.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу, - добавили в публикации.

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