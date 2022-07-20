Дети караулили возле окна. Фото :предоставлено очевидцами

В Новосибирске подростков поймали на краже обуви. Инцидент произошел в одном из торговых центров в Ленинском районе.

- Подросткам на вид лет по 15. Они по сговору с друзьями воровали из магазина обувь. Одни выкидывали ее из окна, а двое под окном складывали ее в рюкзак, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, очевидица произошедшего.

Как говорит женщина, она сообщила о случившемся в магазин. Ребят поймали, и они вернули украденное. В полицию никто не обращался.

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