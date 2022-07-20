В Новосибирской области в 10 раз увеличат финансирование газификации

В Новосибирской области в 10 раз увеличат финансирование на газификацию — до 23, 5 миллиардов рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области в 10 раз увеличат финансирование на газификацию — до 23, 5 миллиардов рублей. Благодаря этому газифицируют еще более 28 тысяч домовладений в еще 33 населенных пунктах. В некоторые из них газ проведут впервые.

Также министр напомнил, что программа догазификации под контролем Правительства региона уже реализуется в 131 населенном пункте 17 районов и 5 городских округов Новосибирской области, в которых построены газораспределительные сети, общее количество негазифицированных домовладений в этих населенных пунктах порядка 60 тысяч.

— В настоящий момент у нас есть актуальная задача по реализации программы догазификации — активизировать жителей области на подачу заявок на подключение к газораспределительным сетям. Из 60 тысяч в потребности сейчас порядка 19 тысяч заявок. Получается, что порядка 40 тысяч заявителей еще не подали заявки, а я напоминаю, что программа ограничена в сроках — по 2024 год включительно, поэтому призываю жителей региона активнее подавать заявки. Тем более, что возможности для этого все созданы, подать заявку можно дистанционно — через сайт Единого оператора газификации и единый портал «Госуслуги», а также лично — в офисах газораспределительных организаций, а по поручению Губернатора с 1 июня принимают заявки и МФЦ, — подчеркнул Денис Архипов.

Для того, чтобы подключение к газу проходило для жителей области с минимальными затратами, Правительством региона разработаны дополнительные меры социальной поддержки. На них могут рассчитывать в частности участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, одиноко проживающие ветераны труда, инвалиды I и II группы и другие категории. Компенсация предоставляется однократно в размере 50 процентов (но не более 35 тысяч рублей) расходов, которые человек понес в процессе газификации.

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