«Выглядит как подросток и не разговаривает»: в Новосибирске пропал мужчина без зубов с генетическим заболеванием

В Новосибирске пропал 50-летний мужчина без зубов. Фото: ЛизаАлерт НСО
В Новосибирске пропал 50-летний Владимир Мартынюк. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Известно, что в среду, 20 июля, мужчина ушел в неизвестном направлении.
- Пропавший в силу врожденного генетического заболевания по развитию как пятилетний ребенок. Он не разговаривает, частично знает язык жестов. Когда люди видят его на улице, думают, что это подросток лет 13-15 лет, - рассказала Алеся Яблонских.
По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт», его опекуны уехали в отпуск.
- На период отпуска они временно поселили мужчину в специализированном учреждении. Но он смог оттуда сбежать. Ранее Владимир неоднократно сбегал из дома. Его находили в разных районах города, - сообщила Алеся.
Особые приметы: у мужчины нет зубов.
Приметы: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза.
Был одет в серую футболку, серые шорты, шлепанцы или домашние тапки (предположительно).
Всех, кто знает что-либо о местоположении Владимира Мартынюка, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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