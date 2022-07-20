«Выглядит как подросток и не разговаривает»: в Новосибирске пропал мужчина без зубов с генетическим заболеванием

В Новосибирске пропал 50-летний мужчина без зубов. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске пропал 50-летний Владимир Мартынюк. Об этом КП-Новосибирск сообщила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Известно, что в среду, 20 июля, мужчина ушел в неизвестном направлении.

- Пропавший в силу врожденного генетического заболевания по развитию как пятилетний ребенок. Он не разговаривает, частично знает язык жестов. Когда люди видят его на улице, думают, что это подросток лет 13-15 лет, - рассказала Алеся Яблонских.

По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт», его опекуны уехали в отпуск.

- На период отпуска они временно поселили мужчину в специализированном учреждении. Но он смог оттуда сбежать. Ранее Владимир неоднократно сбегал из дома. Его находили в разных районах города, - сообщила Алеся.

Особые приметы: у мужчины нет зубов.

Приметы: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, серые глаза.

Был одет в серую футболку, серые шорты, шлепанцы или домашние тапки (предположительно).

Всех, кто знает что-либо о местоположении Владимира Мартынюка, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber