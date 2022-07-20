В Новосибирске впервые прошла летняя спартакиада инвалидов. Фото: Правительство НСО.

В 2022 году в областном центре Новосибирской области прошла IX Летняя спартакиада инвалидов. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

– Мы возобновили Спартакиаду инвалидов Новосибирской области. В этом году она посвящена 85-летию региона. Не думали, что соберется такое количество участников. Видно, что люди соскучились по таким мероприятиям, видно, что готовились, – рассказал директор регионального Центра адаптивной физической культуры и спорта Дмитрий Седов.

Впервые спартакиада состоялась в городе Черепаново Новосибирской области в 2012 году. В годы пандемии коронавируса ее не проводили.

В играх участвовала 21 команда из районов и городов Новосибирской области. Всего на спортплощадках собрались 240 спортсменов легкой атлетики, пауэрлифтинга, плавания, бочче и гребли на тренажере.

В первой группе победила команда из Бердска. На втором и третьем местах оказались спортсмены Сузунского и Мошковского районов.

Во второй группе лидерами стали участники из Болотнинского района, второе место заняла команда города Оби, третье получили представители Маслянинского района.

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