Под Новосибирском на железной дороге нашли труп 25-летнего парня

На железной дороге нашли труп 25-летнего парня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области обнаружили труп парня около железной дороги. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

- В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге, - отметили в публикации.

Тело молодого человека с признаками железнодорожного травмирования нашли во вторник, 19 июля. Труп обнаружили на 2932 километре пикета 4 станции Чаны в междупутье 1 и 2 главных путей.

Погибшему было 25 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber