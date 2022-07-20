Под Новосибирском на железной дороге нашли труп 25-летнего парня

На железной дороге нашли труп 25-летнего парня.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области обнаружили труп парня около железной дороги. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.
- В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге, - отметили в публикации.
Тело молодого человека с признаками железнодорожного травмирования нашли во вторник, 19 июля. Труп обнаружили на 2932 километре пикета 4 станции Чаны в междупутье 1 и 2 главных путей.
Погибшему было 25 лет.
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