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Происшествия20 июля 2022 9:09

Под Новосибирском на железной дороге нашли труп 25-летнего парня

По версии следствия, его сбил поезд
Анастасия ХРОМЫХ
На железной дороге нашли труп 25-летнего парня.

На железной дороге нашли труп 25-летнего парня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области обнаружили труп парня около железной дороги. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

- В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования мужчины на железной дороге, - отметили в публикации.

Тело молодого человека с признаками железнодорожного травмирования нашли во вторник, 19 июля. Труп обнаружили на 2932 километре пикета 4 станции Чаны в междупутье 1 и 2 главных путей.

Погибшему было 25 лет.

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