В Новосибирской области вдвое увеличат поддержку хлебопеков

В регионе более 200 хлебопекарных предприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области могут вдвое увеличить поддержку хлебопекарных предприятий, если те не станут повышать цены на продукцию.

— В наше министерство поступают обращения от предприятий хлебопекарной промышленности региона об увеличении ставки субсидирования. Затраты возросли существенно, и хлебопекам сложно поддерживать рентабельность производства. Правительством региона рассматривается возможность дополнительно поддержать хлебопеков за счет областного бюджета: мы добавим еще 2,5 рубля к федеральной субсидии, и компенсация составит уже 5 рублей на килограмм хлеба. Обязательное условие при этом: цена на хлеб недлительного хранения должна быть зафиксирована предприятием и не повышаться до конца года, — рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Новосибирская область в 2021 году получила рекордный урожай зерновых — 3,4 миллиона тонн. А это значит, что без сырья хлебопекарная промышленность не останется.

Всего по региону более 200 предприятий занимаются хлебопечением, около половины из них — крупные организации. В самом Новосибирске два больших хлебокомбината: «Инской» и «Восход».

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