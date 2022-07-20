Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о планах на ремонт перекрестка Гусинобродского шоссе и улицы Доватора

На перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Доватора заменят асфальт и дорожное основание. Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска.

С 23 июля начнется капитальный ремонт перекрестка Гусинобродского шоссе и улицы Доватора – заменят асфальт и дорожное основание на глубине до 1,3 метра. Об этом сообщают в пресс-центре мэрии Новосибирска.

– Перекресток на улице Доватора и Гусинобродском шоссе был в плохом состоянии, здесь постоянно проваливалось дорожное полотно. Мы регулярно проводили здесь поддерживающий ремонт, но покрытие всё равно разрушалось. Было проведено обследование, которое показало, что асфальт здесь был уложен непосредственно на грунт. В ходе ремонта предстоит это исправить – изъять грунт на глубине до 1,3 метра, заменить его инертными материалами, восстановить дорожную подушку и затем уложить асфальт, – рассказал мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

Дорогу ремонтируют на дополнительные средства, которые выделили из бюджета Новосибирской области. Скоро завершат конкурсные процедуры, и можно будет приступить к ремонту участка проспекта Дзержинского на площади 1,5 километра.

Компания «Новосибирскавтодор» начала ремонтировать 700-метровый участок Гусинобродского шоссе от улицы Есенина до дома № 56 на Гусинобродском шоссе за 62 миллиона рублей. Рабочие уже выполнили фрезерование участка и уложили выравнивающий слой покрытия на местах без пучинообразования.

Как отмечает директор строительного управления компании «Новосибирскавтодор» Дмитрий Кекулиди, ремонт перекрестка с улицей Доватора – одна из самых трудоемких частей проекта. К его ремонту приступят в субботу, 23 июля. Работы будут вести в четыре этапа с частичным перекрытием улицы. Перекрывать дорогу будут по выходным, в основном ночью.

Движение откроют к 1 августа. Затем будут укладывать верхний слой покрытия на перекрёстке и оставшемся участке дороги. На сентябрь остаются работы по поднятию колодцев и нанесение постоянной разметки. Все работы планируют завершить до 10 сентября.

Также продолжается второй этап реконструкции Гусинобродского шоссе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы начались в 2019 году, закончить должны к 1 октября текущего года.

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