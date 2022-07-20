В Новосибирской области могут снова ввести масочный режим

В Новосибирске могут снова ввести масочный режим. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области могут вернуть масочный режим. Об этом в среду, 20 июля, рассказал глава региона Андрей Травников во время прямого эфира на телеканале «ОТС».

– Если ситуация будет обостряться, то, конечно, будут вводиться какие-то ограничения и требования, – заметил губернатор. – Нужно перестать удивляться тому, что в Азии с началом гриппозного эпидсезона все люди надевали маски. Коронавирус или осложнения от гриппа – и от того, и от другого нужно защищаться. Эффективные меры защиты жизнь нам показала – это вакцинирование, масочный режим и элементарные меры санитарной безопасности.

Напомним, недавно в Новосибирской области отменили почти все коронавирусные ограничения.

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