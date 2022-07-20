В новосибирском аэропорту Толмачево обезвредили условных террористов

В новосибирском аэропорту Толмачево прошли антитеррористические учения. Фото: УФСБ России по Новосибирской области
В аэропорту Толмачево прошло антитеррористическое учение. Об этом сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.
- Проведено учение «Набат», в рамках которого пресекали условный террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и средствах воздушного транспорта, - рассказали в пресс-службе.
В учениях отрабатывали механизм реагирования на возможные террористические угрозы. Фото: УФСБ России по Новосибирской области
В учениях задействовали сотрудников УФСБ, ГУ МВД, УТ МВД, Управления Росгвардии, ГУ МЧС, УМВД, ПУ ФСБ, УССИ ФСО России в СФО, ГУФСИН, следственного управления СК России, 41 общевойсковой армии ЦВО, а также представителей Правительства НСО и аэропорта Толмачево.
- Цель антитеррористических учений – отработать механизм реагирования силовых структур на возможные террористические угрозы, - объяснили в ведомстве.
Подразделения силовых структур освобождали заложников, проводили аварийно-спасательные и эвакуационные работы. В конечном итоге по оценке оперштаба все цели учения были достигнуты.
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