В новосибирском аэропорту Толмачево обезвредили условных террористов

В новосибирском аэропорту Толмачево прошли антитеррористические учения. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В аэропорту Толмачево прошло антитеррористическое учение. Об этом сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

- Проведено учение «Набат», в рамках которого пресекали условный террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и средствах воздушного транспорта, - рассказали в пресс-службе.

В учениях отрабатывали механизм реагирования на возможные террористические угрозы. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В учениях задействовали сотрудников УФСБ, ГУ МВД, УТ МВД, Управления Росгвардии, ГУ МЧС, УМВД, ПУ ФСБ, УССИ ФСО России в СФО, ГУФСИН, следственного управления СК России, 41 общевойсковой армии ЦВО, а также представителей Правительства НСО и аэропорта Толмачево.

- Цель антитеррористических учений – отработать механизм реагирования силовых структур на возможные террористические угрозы, - объяснили в ведомстве.

Подразделения силовых структур освобождали заложников, проводили аварийно-спасательные и эвакуационные работы. В конечном итоге по оценке оперштаба все цели учения были достигнуты.

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