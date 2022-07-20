«Простыла под кондиционером, оказалось – рак»: новосибирцы собирают помощь 17-летней анимешнице

Яна увлекается аниме и комиксами манга, это помогает справиться с болезнью. Фото: Предоставлено родителями Яны // save-life.ru

Новосибирцы объявили сбор средств 17-летней Яне Клешниной, которая борется с онкологическим заболеванием лимфоузлов. Девушка узнала о страшном диагнозе в 2021 году:

- Летом прошлого года Яна Клешнина окончила девятый класс в Братске и поехала с мамой в поезде в Новосибирск, чтобы поступать в колледж. В дороге Яна простыла под кондиционером, по приезду в Новосибирск выяснилось, что девушка больна пневмонией. А после полного обследования врачи поставили Яне диагноз «лимфома Ходжкина». Весь год она лежала в больнице, перенесла шесть курсов химиотерапии, – сообщили в благотворительном фонде «Защити Жизнь».

Яна закончила спецкласс Юнармии и поехала поступать в Новосибирск. Фото: Предоставлено родителями Яны // save-life.ru

Девушка училась в спецклассе "Юнармии", мечтала получить медицинское образование и стать косметологом, но не смогла продолжить обучение. Вместо экзаменов ей назначили лучевую терапию, которая осложнена еще одним диагнозом – сахарным диабетом. Справиться с трудным лечением ей помогает хобби – просмотр комиксов манга и анимэ. Она также собирает одежду и сувениры, связанные с любимыми героями.

- Для прохождения лучевой терапии Яну направили к одним из лучших детских онкологов страны, в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, в Москву. Сумма, необходимая для оплаты перелета для Яны и ее мамы по маршруту Новосибирск-Москва-Новосибирск, – 45 000 рублей, - сообщили в фонде. - Яниной семье сложно самостоятельно найти такие средства, поэтому родители обратились за помощью в сборе средств.

Уважаемые читатели! История Яны и контакты есть на сайте БФ «Защити Жизнь», вы также можете обратиться в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03. Мы передадим ваши контакты волонтерам.

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