Три парня пострадали в жестком ДТП с «Сузуки» и «Ладой Приорой» в Бердске. Фото: ГИБДД по НСО.

Ночью в среду, 20 июля, в Бердске столкнулись «Сузуки» и «Лада Приора». Несколько человек получили травмы в результате жёсткого ДТП. Подробности раскрыли в ГИБДД по Новосибирской области.

– Водитель «Сузуки Гранд Витара», парень 2001 года рождения, ехал по Лунной улице в сторону Космической улицы. Поворачивая налево, столкнулся с «Ладой Приорой», которая ехала в сторону Боровой улицы. «Ладой» управлял парень 2005 года рождения, – уточнили в областной Госавтоинспекции.

В аварии пострадали три человека – водитель «Приоры» и два его пассажира – парни 2002 и 2005 годов рождения. Их госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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