Жителей Бердска поразил водитель фуры, чудом протиснувшийся под путепроводом

Фура чуть не застряла под путепроводом в Бердске. Фото: кадр из видео АСТ-54

Фура чуть не застряла под путепроводом в Бердске. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Один из подписчиков прислал видео. На нем запечатлен момент, как большегруз медленно протискивается под мостовым сооружением.

При этом сразу было понятно, что с такими габаритами машина с легкостью не пройдет под путепроводом. Видимо, водитель руководствовался правилом «вижу цель – не вижу препятствий».

Увиденное впечатлило пользователей Сети.

- Скоро кто-то будет искать новую крышу.

- Дорого протиснулся.

- Рискованный водитель, - написали подписчики.

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