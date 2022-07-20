Жителей Бердска поразил водитель фуры, чудом протиснувшийся под путепроводом

Фура чуть не застряла под путепроводом в Бердске. Фото: кадр из видео АСТ-54
Фура чуть не застряла под путепроводом в Бердске. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Один из подписчиков прислал видео. На нем запечатлен момент, как большегруз медленно протискивается под мостовым сооружением.
При этом сразу было понятно, что с такими габаритами машина с легкостью не пройдет под путепроводом. Видимо, водитель руководствовался правилом «вижу цель – не вижу препятствий».
Увиденное впечатлило пользователей Сети.
- Скоро кто-то будет искать новую крышу.
- Дорого протиснулся.
- Рискованный водитель, - написали подписчики.
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