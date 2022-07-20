«Кофеин или Тучняк»: В Казани выбирают имя дальневосточному коту из Новосибирска

Коту исполнился год, ему выбирают имя. Фото: Пресс-служба Казанского зооботсада

Дальневосточный кот из Новосибирска поселился в Казани. Хищник живет в Казанском зооботсаду с мая 2022 года, сообщили в пресс-службе учреждения. Кот родился и вырос в Новосибирском зоопарке. Сейчас ему выбирают имя.

- Наш годовалый самец сразу адаптировался к вольеру и обозначил своё любимое место – на ветке дерева бархата амурского. На нем он сладко спит, а еще украдкой наблюдает за посетителями. Самцу 1 год, именем пока он не обзавёлся. В связи с этим, мы объявляем старт голосования за выбор имени для нашего подопечного , – сообщили в Казанском зооботсаду.

Зоологи попросили прислать им имена без буквы «р».Пользователи соцсетей скинули десятки вариантов, среди них неожиданные: Пицен,Солмаз,Конфуций, Кофеин, Пушка, Тучняк и так далее. Однако окончательное имя выбирать коту будут заведующая отдела «Хищные» Светлана Курбашкина и ее коллеги.

Дальневосточный кот напоминает крупную домашнюю кошку: вырастает 90 сантиметров в длину; имеет удлинённое, плотное и мускулистое тело; сильные зубы; длинные вибриссы; округлённые уши. На носу у него есть широкая голая полоса без шерсти. Этот хищник ведёт сумеречный образ жизни в дикой природе. Не любит публичности, весьма пуглив, скрытен и очень осторожен.

Уважаемые читатели! Какое имя предложите вы? Напишите свои варианты на редакционный WhatsApp или в комментариях в соцсетях.

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