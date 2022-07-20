В Новосибирске мужчина попал в травмпункт, распоров палец на пляже. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске не Бугринском пляже пострадал 33-летний мужчина. Об этом рассказали спасатели МАСС.

– Во вторник, 19 июля днем, мужчина 1989 года рождения порезал палец на правой ноге. Ему оказали первую помощь спасатели, – уточнили в службе.

После чего пострадавшего проводили в травмпункт на пляже. Там ему обработали рану.

Чаще всего такие ЧП происходят из-за оставленного на пляже мусора. Так, брошенные осколки от бутылок могут впиться в ногу отдыхающим.

Ранее КП-Новосибирск писала, как на новосибирском пляже 10-летняя девочка порезала ногу в воде.

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