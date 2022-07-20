Стала известна самая популярная марка китайских автомобилей у новосибирских водителей

Стала известна самая популярная марка автомобилей в Новосибирской области. Фото: Авто.ру.
Аналитики назвали самую популярную китайскую марку автомобилей в Новосибирской области. Чаще всего новосибирцы выбирают кроссоверы Chery Tiggo. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Авто.ру».
– 42% респондентов пока не готовы к тому, чтобы выбрать для себя автомобиль китайского производителя. Аналитика показывает: интерес к ним на протяжении всего полугодия выше, чем к машинам из других стран, – рассказывают исследователи.
По данным аналитического агентства «Автостат», кроссовер Chery Tiggo 4 стал самой продаваемой иномаркой за вторую неделю июля.
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