Губернатор Андрей Травников раскритиковал состояние Гусинобродского шоссе в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Травников выразил недовольство по поводу состояния Гусинобродского шоссе в Новосибирске. Он отметил, что во многих других городах, где на содержание дорог выделяют более скромные суммы, ямочный ремонт выполняют качественнее.

Губернатор в эфире телеканала ОТС пояснил, что бывал во многих городах, а в некоторых даже работал. Он не смог вспомнить, чтобы там не находились средства на нормальное содержание города и проведение ямочного ремонта. Он добавил, что в 2022 году выезжал с инспекцией на региональные и федеральные дороги НСО. Качество некоторых главу области не устроило.

– Обратил внимание, что на Гусинобродском шоссе в пределах города действительно ямы размером с колесо. Я это не понимаю. Как можно на магистральной улице такое допустить? — высказал негодование Андрей Травников.

По его словам, правительство в мае 2022 года выделило 238 млн рублей на ямочный ремонт в городе. Однако работы по временному обустройству дорожного полотна перед капитальным ремонтом еще не выполнили.

Андрей Травников пояснил, что недовольство высказал лично мэру города Анатолию Локтю. Тот, по его словам, уже провел выездные совещания.

– Деньги дополнительные мы дали, надеюсь, что такой позорный недостаток будет устранен, — добавил Андрей Травников.

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