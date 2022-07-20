В Новосибирске назвали предварительную дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Новосибирске может начаться 15 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске отопительный сезон может начаться 15 сентября. Об этом сообщили в Телеграм-канале СГК.

- По состоянию на 15 июля, работы в Новосибирске выполнены на 60%, - отметили в публикации.

В компании добавили, что гидравлические испытания в городе уже завершают. Они затрагивают ограниченное количество объектов.

- Начало отопительного сезона намечено примерно на 15 сентября, - заявили в СГК.

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