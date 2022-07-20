В Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке на Сухарной

В Новосибирске загорелась квартира в многоэтажном доме. Фото: Инцидент Новосибирск.

Утром в среду, 20 июля, в Новосибирске загорелась квартира в 25-этажном доме на улице Сухарная, 101. В комнате на 4 этаже горел диван. О возгорании на площади в 3 квадратных метра сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

– В течение 9 минут с момента прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. По оперативным данным внутри людей не обнаружено. Пожарные также эвакуировали троих человек из соседних квартир во время проведения работ, – рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Хозяин выбрался из квартиры самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавших нет.

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