В Новосибирске скрытные паркурщики регулярно грабят кафе в Ленинском районе

Полуголые паркурщики три раза разгромили кафе в Ленинском районе. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске неизвестные паркурщики с хорошей физической подготовкой три раза за месяц разгромили кафе в Ленинском районе. Об этом в среду, 20 июля, КП-Новосибирск рассказала сотрудница кафе Алёна Белоус.

– Первый раз, 9 июля, просто разбили стекло и убежали. Мы поставили новое стекло. Второй раз, 16 июля, они снова его разбили, – рассказывает работница кафе.

Полуголые грабители скрыли лица под капюшонами и платками, а затем перешли к действию. Они запрыгнули через проем в двери, ловко перемахнули через стойку и стащили соусы и упаковки с продуктами. Через некоторое время хулиганы вернулись и снова молодецки перепрыгнули через стойку, чтобы взять ещё продуктов и прихватить деньги из кассы.

Каждый раз они целенаправленно выбивали стекло. Фото: стоп-кадр.

– В третий раз пришли 18 июля. Так как мы еще не успели установить стекло, дверь забили деревом. Они попытались её разбить, чуть-чуть даже получилось, но их спугнул работник из круглосуточного киоска с шаурмой напротив, – объяснила Алёна.

Владельцы кафе написали три заявления в полицию – по одному на каждый случай. Всем, кто знает людей на видео или догадывается об их возможном местоположении, просьба сообщить по телефону 8-923-115-26-58.

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