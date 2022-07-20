Под Новосибирском блондинка-воровка стащила из супермаркета сыр на 2,5 тысячи рублей. Фото: МВД 54.

В Новосибирске полицейские ищут сырную воровку. На нее завели уголовное дело по статье «Кража». Преступление попало на камеру видеонаблюдения.

– 23 мая подозреваемая, находясь в одном из продуктовых магазинов р.п. Краснообска, открыто похитила сырную продукцию. Сумма ущерба составила более 2,5 тысяч рублей, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На кадрах, которые обнародовали в полиции, женщина-блондинка спокойно сложила в сумку несколько кусков сыра и удалилась.

Полицейские просят всех, кто узнал воровку, сообщить по телефонам: 8(383)308-81-81, 8(383) 232-20-38, 8-953-877-12-99, 8-951-394-24-72. Анонимность гарантирована.

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