Новая амбулатория в Верх-Туле Новосибирской области по нацпроекту поможет 22 тысячам пациентов

Новая амбулатория сможет обслуживать до 22 тысяч человек. Фото: Правительство НСО.

Под Новосибирском здание Верхтулинской врачебной амбулатории на 5,5 тысячи квадратных метров построили всего за год по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение». Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, 19 июля работу амбулатории проверила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

– Основная цель нового медицинского учреждения – сделать медпмощь максимально доступной местным жителям. Организация работы в этом направлении ведется под контролем регионального министерства здравоохранения Новосибирской области, – рассказали в пресс-службе.

Для пациентов ввели новую удобную систему: все можно сделать в одном месте. В амбулатории можно сдать анализы, пойти и на физиолечение, и на процедуры, сходить к узкоспециализированным врачам. Также тут проводят вакцинацию, диспансеризацию и диспансерное наблюдение.

– Будут формироваться выездные бригады узких специалистов как Краснообской, так и областной больниц, которые приедут в полностью оборудованные кабинеты. Они будут загружены, у них будет сформирован поток из предварительно записанных пациентов, – добавила Елена Аксенова.

В современном трехэтажном здании сделали несколько входов для разных отделений, а также для инфицированных пациентов. К амбулатории прилагаются 4 автомобиля скорой помощи. Работают 4 участковых терапевта и 2 педиатра.

К новой амбулатории отнесли село Верх-Тула, Боровской и Ярковский сельсоветы. Всего воспользоваться медицинской помощью смогут 22 тысячи человек. В день могут лечиться до 250 пациентов – 180 взрослых и 70 детей.

Раньше Верхтулинское подразделение Новосибирской клинической центральной районной больницы работало в двухэтажном приспособленном помещении площадью всего 483 квадратных метра. В новое здание переехали в мае.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» с начала года входит в национальный проект «Здравоохранение». Основные цели проекта – снизить смертность, в том числе и младенческую, восполнить кадровый дефицит в больницах, обеспечить всех граждан возможностью ежегодного медобследования.

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