Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал ЖК «Цветной бульвар»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Квартал «Цветной бульвар» возводится в Кировском районе на ул. Сибиряков-Гвардейцев, недалеко от ТЦ «Мега». В непосредственной близости от квартала находятся две лесные аллеи с дорожками для прогулок. В шаговой доступности расположены скверы и большой парк, школы, детские сады и крупные продуктовые гипермаркеты.

Приобрести квартиру в ЖК «Цветной бульвар» можно с использованием кредита Банка Уралсиб, в том числе по программе «Ипотека для семей с детьми» по фиксированной ставке в 5,69% годовых при сумме кредита до 6 млн. рублей. При сумме кредита от 6 до 7 млн рублей ставка составит 6% годовых. Первоначальный взнос - 15% от суммы кредита с возможностью использования материнского капитала.

Новосибирская территориальная дирекция Банка Уралсиб во 2 квартале 2022 года выдала более 100 млн рублей ипотечных кредитов. «Банк Уралсиб активно развивает направление ипотечного кредитования, улучшает условия и кредитный процесс, обеспечивает рост аккредитованных строительных проектов, укрепляет отношения с участниками рынка недвижимости. Все это дает нам возможность формировать актуальные и выгодные предложения для наших клиентов», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».