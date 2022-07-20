В Новосибирске без горячей воды остались больше тысячи домов с 20 июля

В Новосибирске без горячей воды остались больше тысячи домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 20 июля, жителям Кировского района Новосибирска отключили горячую воду. Температуру начали снижать еще со вчерашнего дня. Об этом предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

– Отключение горячей воды будет длиться с 20.07.2022 по 31.07.2022 включительно (максимальный срок). Подключение горячей воды по отдельным улицам и кварталам начнётся по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов, – рассказали в мэрии.

Отключения связаны с испытаниями теплосетей в Кировской районной котельной.

Под испытания попадают улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена, Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, ХХ Партсъезда, жилой комплекс «Черемушки», Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, переулки Успенского, Черкасская, Беловежская, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев, Акатуйский жилмассив, жилой комплекс «Матрёшкин двор», Северный проезд.

Всего в Кировском районе отключают 642 дома. Также 20 июля горячей воды не будет в 35 домах Железнодорожного района, 31 здании Заельцовского района (до 28 июля), 37 домах Калининского района (до 21 июля), 26 – Октябрьского, 55 – Центрального (некоторые – до 27 июля) и в 183 – Ленинского района (некоторые – до 27 июля).

Подробную информацию об отключениях можно найти на сайте муниципального портала Новосибирска.

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