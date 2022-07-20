В Новосибирске ищут дом щекастому коту Степашке, которого изувеченным нашли в подвале. Фото: "Пристройство животных в НСК и НСО".

В Новосибирске волонтеры ищут дом щекастому коту Степашке. Пушистого нашли в подвале изувеченным. Об этом зоозащитники написали в соцсети.

– Котика обнаружил в подвале с переломанной лапой и огромной рваной раной на спине. Его вылечили, правда, теперь Степашка немножко прихрамывает, но это не беда! – рассказали волонтеры в группе «Пристройство животных в Новосибирске и НСО».

Степашка ласковый кот. Немного побаивается людей. Скорее всего, из-за того, что те его обидели.

Ему примерно 2 года. Кот кастрирован и привит. Приучен к лотку и аккуратен.

Тот, кто хочет забрать щекастого себе, может позвонить по номеру Татьяны Борисовны – 8 923 245 65 46.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber