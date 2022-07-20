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Дом. Семья20 июля 2022 1:30

Полчища белых мотыльков обосновались в центре Новосибирска

Раньше их собратьев видели на полях
Авторы (2):
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мотыльки атаковали Новосибирск.

Мотыльки атаковали Новосибирск.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Белые американские мотыльки добрались до центра Новосибирска. Журналист КП-Новосибирск Вадим Алексеев заметил их в среду, 20 июля, на крыльце здания редакции возле станции метро «Гагаринская».

Насекомые усеяли крыльцо бизнес-центра.

Насекомые усеяли крыльцо бизнес-центра.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

– Это крыльцо нашего бизнес-центра. Советская, 64. На крыльце и вокруг него – штук сорок мотыльков, – рассказывает Вадим Алексеев.

Размером мотыльки от 3 до 4 сантиметров. Они одни из самых опасных вредителей полей и огородов в Новосибирской области.

– Не похоже ни на лугового мотылька, ни на минирующую моль. У тех усики длиннее. А на фото бабочка широкая с сравнительно большой головой и короткими усиками. Мелких ночных бабочек довольно много видов, – рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

По фото бабочка больше всего похожа на американского мотылька – медведицу белую. Обычно у них на крыльях больше точек. Еще это может быть желтая медведица, но у нее оттенок ярче, чем у этих бабочек.

Не все из них живы.

Не все из них живы.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Не все мотыли живы. Продолжительность их жизни составляет от 4 до 20 дней.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на поля в Новосибирской области налетели луговые мотыльки.

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