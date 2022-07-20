Рассказываем про пробки в Новосибирске 20 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 20 июля 2022 года: сложно проехать по Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать также по улицам Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».
Движение затруднено по проезду Энергетиков, Широкой, Станционной улицам, а также по площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Котовского, Станиславского и Ватутина.
На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина, Бориса Богаткова, Кирова и Добролюбова.
Уровень пробок на утро 20 июля 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.
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