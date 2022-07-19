Семейный психолог рассказала, почему мужчина не должен обеспечивать женщину

Психолог рассказала, почему мужчина не должен обеспечивать женщину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала, почему мужчина не должен обеспечивать женщину. По словам эксперта, если оба партнера пришли к тому, что подобный формат отношений для них комфортен, то в этом нет ничего страшного. Однако обязывать кого бы то ни было содержать вас — нельзя.

— Если вы оба пришли к тому, что для вас комфортно, чтобы мужчина полностью обеспечивал женщину — это ваша договорённость. Но слово «должен» тут неуместно. Мужчина в этом случае будет обеспечивать женщину пока он хочет и может это делать. Когда вы взрослый человек, то вы несёте ответственность за вашу жизнь, а не ваш партнёр. Поэтому ждать и требовать от мужчин, чтобы вас всегда финансово обеспечивали, — это детская позиция, — пояснила психолог изданию NEWS. ru.

Специалист также отметила, что в этой ситуации уязвима именно женщина, поскольку подобный расклад делает ее зависимой от партнера. И если по тем или иным причинам пара расстанется, то женщина рискует оказаться в очень трудной материальной ситуации, особенно, если у нее есть дети. Или напротив, она не сможет уйти из отношений, которые уже не приносят ей радость, поскольку не сможет взять на себя ответственность за собственные финансы.

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