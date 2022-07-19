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Общество19 июля 2022 19:55

Семейный психолог рассказала, почему мужчина не должен обеспечивать женщину

По словам специалиста, негативными последствиями это грозит именно самим женщинам
Галина СИМОНОВА
Психолог рассказала, почему мужчина не должен обеспечивать женщину.

Психолог рассказала, почему мужчина не должен обеспечивать женщину.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала, почему мужчина не должен обеспечивать женщину. По словам эксперта, если оба партнера пришли к тому, что подобный формат отношений для них комфортен, то в этом нет ничего страшного. Однако обязывать кого бы то ни было содержать вас — нельзя.

— Если вы оба пришли к тому, что для вас комфортно, чтобы мужчина полностью обеспечивал женщину — это ваша договорённость. Но слово «должен» тут неуместно. Мужчина в этом случае будет обеспечивать женщину пока он хочет и может это делать. Когда вы взрослый человек, то вы несёте ответственность за вашу жизнь, а не ваш партнёр. Поэтому ждать и требовать от мужчин, чтобы вас всегда финансово обеспечивали, — это детская позиция, — пояснила психолог изданию NEWS. ru.

Специалист также отметила, что в этой ситуации уязвима именно женщина, поскольку подобный расклад делает ее зависимой от партнера. И если по тем или иным причинам пара расстанется, то женщина рискует оказаться в очень трудной материальной ситуации, особенно, если у нее есть дети. Или напротив, она не сможет уйти из отношений, которые уже не приносят ей радость, поскольку не сможет взять на себя ответственность за собственные финансы.

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