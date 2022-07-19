В минтрансе назвали условия получения финансирования для продления новосибирского метро

В минтрансе рассказали, при каких условиях в Новосибирске могут продлить Дзержинскую ветку метро. Фото: Даба ДАБАЕВ

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рассказали, при каких условиях в Новосибирске могут продлить Дзержинскую ветку метро. В ведомстве отметили, что такие дорогостоящие проекты можно реализовать только при поступлении финансов из федерального бюджета.

То есть, регион может получить так называемый бюджетный кредит. Чтобы подать на него заявку, мэрии города нужна подготовить необходимые документы. В частности — положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию. А еще нужно подтвердить привлечение внебюджетных источников финансирования.

— Необходимо просчитать объём внебюджетных источников финансирования, которые планируется задействовать в этом проекте, рассчитать количество рабочих мест, которые появятся в процессе его реализации, иметь представление об объёме налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области и объёме средств, которые потребуются на обслуживание и погашение бюджетного кредита, — пояснили в минтрансе изданию Om1. ru.

В министерстве пояснили, что сейчас городские власти работают над разработкой необходимой документации. Однако окончательный срок направления документов на экспертизу пока неизвестен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер