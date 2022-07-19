Новосибирский школьник выиграл золото на Международной олимпиаде по биологии

Назим Мустафин (второй слева) завоевал золото на Международной олимпиаде по биологии. Фото: пресс-служба МГУ

Выпускник СУНЦ НГУ Назим Мустафин выиграл золотую медаль на 33-й Международной биологической олимпиаде школьников. Проходила она в Ереване. Всего в олимпиаде участвовали 4 российских школьника и все они выиграли золото.

— Чтобы стать призером международных соревнований, нужно заниматься лет пять-семь, но бывают и исключения, — отметил старший преподаватель кафедры естественных наук СУНЦ НГУ Владимир Соловьев.

По его словам, олимпиада проходила в два тура — теоретический и практический. В 2022 году последний этап включал четыре блока: биохимия, биоинформатика, физиология растений, зоология и биосистематика. Причем, задания часто носили междисциплинарный характер, а значит, разбираться в одной только биологии было недостаточно.

В пресс-службе НГУ рассказали, что для Назима это уже вторая награда международного уровня. В мае он стал серебряным призером Международной Менделеевской олимпиады по химии.

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