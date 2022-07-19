В Госдуме заявили, что каминг-аут не должен считаться ЛГБТ-пропагандой

По словам депутата, признание в гомосексуальности - личное дело каждого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каминг-аут не должен считаться ЛГБТ-пропагандой. Такое заявление сделала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее мнению, гомосексуальные отношения — это «диагноз», который вызывает сочувствие, человек, рассказавший о таком, признается в собственной «аномалии», а это личное дело каждого.

— Это же не пропаганда. Это то же самое, что больной раком скажет, что он болен. Ну признался он, что больной, что из этого? Это будет вызывать сочувствие, — заявила Останина в интервью NEWS.ru.

По словам депутата, парламентарии решили узаконить право на пропаганду традиционных семейных ценностей и запретить их отрицание, а также запретить ЛГБТ-пропаганду после указа президента Путина об учреждении в стране Дня семьи, любви и верности. До нового законопроекта запрет действовал только по отношению к несовершеннолетним.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер