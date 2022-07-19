Сибиряк угнал автомобиль, разбил его и угнал еще один

Первую угнанную машину мужчина вскоре разбил, врезавшись в дерево. Фото: Евгения ГУСЕВА

Под Новосибирском задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в двух угонах и краже. Один автомобиль он разбил, а второй бросил в лесу. Ранее сибиряк уже привлекался к уголовной ответственности.

— 3 июля задержанный угнал автомобиль «Ниссан» в Ордынке. Мужчина воспользовался тем, что владелец оставил машину без присмотра с ключом в замке зажигания. В пути следования злоумышленник не справился с управлением и врезался в дерево. Он бросил авто и скрылся, — рассказали в региональном МВД.

Прошло меньше недели и мужчина решил угнать еще одну машину в том же поселке. «УАЗ» он забрал из гаража, вскрыв дверь. Вскоре машину нашли в лесополосе неподолеку. Еще через пару дней сибиряк украл из холодильника на заправке напиток.

Уголовные дела возбуждены по статьям за угон и кражу. Также полиция проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

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