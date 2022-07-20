Погода в Новосибирске на 20 июля 2022 года: будет солнечно и жарко

ТЕмпература поднимется до +25. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 20 июля 2022 года будет теплой и солнечной. Об этом сообщают синоптики.

— Ночью температура в городе составит +11…+13 градусов, днем поднимется до +25. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует западный ветер с порывами до 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

Также солнечно будет в остальной области, кроме северо-востока: там в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы.

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