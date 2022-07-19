В Новосибирской области завершились трагедией поиски мужчины без кисти правой руки

Мужчину искали более двух недель. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Поиски пропавшего жителя деревни Новокурупкаевка Новосибирской области завершились трагедией. Седого 56-летнего мужчину без кисти правой руки искали со 2 июля.

— Выражаем соболезнования родным и близким. Спасибо всем, кто помогал с распространением ориентировки, — сообщили в ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, что мужчина работал сторожем на лесорубке. Он уехал на работу, а потом пропал. По словам дочери, о том, что отец исчез, узнали только через три дня.

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