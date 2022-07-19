В Новосибирске 20 июля отменили проверку систем оповещения

Проверка систем оповещения проводиться не будет.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в среду, 20 июля, должна была пройти плановая проверка систем оповещения. Горожан предупредили о ней заранее, однако сегодня в муниципалитете сообщили, что мероприятие было отменено.
— Тренировка по оповещению населения с включением электросирен, системы громкоговорящей связи и замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов 20 июля проводиться не будет, — пояснили в муниципалитете.
Напомним, 20 июля в Новосибирске также возможны перебои с теле- и радиовещанием в связи с профилактическими работами.
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Об этом сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (подробнее).
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