В мэрии рассказали, сколько растений высаживают за год в Новосибирске

В мэрии рассказали, сколько растений высаживают в Новосибирске за год. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Стало известно, сколько деревьев и кустарников высаживают в Новосибирске за год. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник отдела проектов озеленения и благоустройства проектной дирекции при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Светлана Гижицкая.

- В год высаживают несколько сотен крупномерных деревьев и порядка десяти тысяч декоративных кустарников, - сообщила Светлана.

Рассаду однолетних растений высаживают в больших количествах.

- Это около полумиллиона растений. У нас также появляются культурные многолетние растения. На данный момент мы наращиваем их количество. Их сейчас около трех тысяч, - уточнила начальник отдела проектов озеленения и благоустройства.

По ее словам, последние два года стараются использовать больше декоративных кустарников и травянистых многолетников. Они создают фитомассу и дают хороший декоративный эффект.

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