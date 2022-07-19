В мэрии рассказали, сколько растений высаживают за год в Новосибирске

В мэрии рассказали, сколько растений высаживают в Новосибирске за год.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Стало известно, сколько деревьев и кустарников высаживают в Новосибирске за год. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальник отдела проектов озеленения и благоустройства проектной дирекции при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Светлана Гижицкая.
- В год высаживают несколько сотен крупномерных деревьев и порядка десяти тысяч декоративных кустарников, - сообщила Светлана.
Рассаду однолетних растений высаживают в больших количествах.
- Это около полумиллиона растений. У нас также появляются культурные многолетние растения. На данный момент мы наращиваем их количество. Их сейчас около трех тысяч, - уточнила начальник отдела проектов озеленения и благоустройства.
По ее словам, последние два года стараются использовать больше декоративных кустарников и травянистых многолетников. Они создают фитомассу и дают хороший декоративный эффект.
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