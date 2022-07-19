Под Новосибирском в ПАЗик врезалась иномарка

ДТП обошлось без пострадавших. Фото: «Инцидент Новосибирск»
Под Новосибирском в пассажирский ПАЗ врезалась иномарка. Произошло ДТП вечером во вторник, 19 июля. Фото и видео аварии очевидцы выложили в сеть.
— Автобус двигался в сторону села Жеребцово, при повороте на заправку в него врезался автомобиль «Митсубиси». Тот шел на обгон, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».
В аварии никто не пострадал. Также очевидцы отметили, что на участке, где произошло ДТП, обгон запрещен.
Напомним, сегодня произошло еще одно ДТП с пассажирским транспортом. На подъеме к Бугринскому мосту маршрутка врезалась в «Газель».
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