Под Новосибирском в ПАЗик врезалась иномарка

ДТП обошлось без пострадавших. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Под Новосибирском в пассажирский ПАЗ врезалась иномарка. Произошло ДТП вечером во вторник, 19 июля. Фото и видео аварии очевидцы выложили в сеть.

— Автобус двигался в сторону села Жеребцово, при повороте на заправку в него врезался автомобиль «Митсубиси». Тот шел на обгон, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

В аварии никто не пострадал. Также очевидцы отметили, что на участке, где произошло ДТП, обгон запрещен.

Напомним, сегодня произошло еще одно ДТП с пассажирским транспортом. На подъеме к Бугринскому мосту маршрутка врезалась в «Газель».

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