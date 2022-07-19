В мэрии рассказали, сколько деревьев растет на Михайловской набережной в Новосибирске

В Новосибирске на Михайловской набережной растет около тысячи деревьев. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В мэрии назвали количество деревьев, кустарников и цветов, растущих на Михайловской набережной. Отчет подготовила начальник отдела проектов озеленения и благоустройства проектной дирекции при департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Светлана Гижицкая.

- На Михайловской набережной около тысячи деревьев. Одни высаживаем, а другие, аварийные, убираем. В первую очередь убираем тополя и клены, - сообщила Светлана.

Что касается кустарников, то их с каждым годом становится все больше.

- Это создает декоративный эффект. Общее количество кустарников – примерно 500 штук, - добавила в разговоре с КП-Новосибирск эксперт.

Как рассказала Светлана Гижицкая, количество травянистых многолетников измеряется несколькими тысячами.

Самые распространенные растения на Михайловской набережной – черемуха Маака, яблоня ягодная, береза, кустарник ирга.

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