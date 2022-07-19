В Новосибирске снесенный киоск «Дядя Денер» вернули на площадь Калинина

Сейчас ларек находится на своем месте. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Торговая сеть фастфуда «Дядя Денер» вернула киоск на площадь Калинина после демонтажа по поручению мэрии. Они подали в суд, а тот ограничительной мерой запретил властям сносить киоск.

— «Дядя Денер» вернул киоск после получения судебного наложения обеспечительных мер. Поставили не с разрешения мэрии, а сами, — прокомментировал КП-Новосибирск представитель компании «Интэго» Евгений Попов, чей киоск с прессой тоже убрали с площади Калинина.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в процессе благоустройства перед установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» на площади Калинина снесли цветочные павильоны, ларьки с шаурмой и киоски прессы. Еще в день сноса случилась накладка: рабочие по ошибке снесли киоск, который не нужно было сносить. Его вскоре также вернули на место.

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